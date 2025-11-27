Форма поиска по сайту

Новости

Новости

27 ноября, 19:16

Происшествия

Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с пожаром в Гонконге

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с трагическими последствиями пожара в жилом комплексе Гонконга. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

"Уважаемый господин председатель, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в специальном административном районе Гонконг. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших", – говорится в сообщении.

Также Путин пожелал выздоровления пострадавшим.

Пожар произошел в жилом комплексе Wang Fuk Court в районе Тай По 26 ноября. В 8 высотных зданиях, которые воспламенились, жили около 4 тысяч человек.

В результате трагедии, по данным СМИ, погибли 75 человек, еще 76 пострадали. Среди них было 11 огнеборцев.

Возгорание было признано сильнейшим за последние 17 лет. В ликвидации пожара были задействованы 767 специалистов и 128 машин. Также на месте происшествия работали 400 полицейских и 57 карет скорой помощи.

После случившегося троим высокопоставленным сотрудникам строительной компании, которая делала ремонт в зданиях, предъявили обвинение по делу о непреднамеренном убийстве.

Предварительно установлено, что защитные сетки, брезент и пластиковые листы не соответствовали стандартам пожарной безопасности. Также задержаны двое директоров и инженер-консультант компании.

властьпроисшествияза рубежом

