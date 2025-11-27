Глав стройкомпании в Гонконге обвинили в непреднамеренном убийстве из-за пожара

Фото: ТАСС/AP/Chan Long Hei

Трое высокопоставленных сотрудников строительной компании в Гонконге обвиняются по делу о непреднамеренном убийстве после крупного пожара. Об этом сообщает пресс-служба администрации специального административного района (САР) КНР Гонконг на своем сайте.

Компания проводила ремонт в гонконгском жилом комплексе Wang Fuk Court. Согласно предварительному расследованию, защитные сетки, брезент и пластиковые листы не соответствовали стандартам пожарной безопасности.

"В настоящее время идет активное расследование, проводимое региональной группой по борьбе с преступностью", – говорится в сообщении администрации.

Там также уточнили, что задержаны двое директоров и инженер-консультант компании.

О пожаре, вспыхнувшем в жилом комплексе в районе Тай По, стало известно 26 ноября. В 8 высотных зданиях, на которые перекинулось пламя, жили примерно 4 тысячи человек.

На месте ЧП работали 767 пожарных, 400 полицейских и 128 пожарных машин. Возгоранию присваивали самый высокий уровень опасности – 5-й.

Большинство людей удалось вывести из строений, также были организованы временные убежища для жильцов. По последним данным, в результате происшествия погибли 55 человек. В Генконсульстве России уточнили, что данных о пострадавших россиянах не поступало.

Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал от местных властей принять все меры для минимизации жертв и ущерба. Он также выразил свои соболезнования семьям погибших.