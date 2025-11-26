Более 760 специалистов привлекли к тушению пожара в Гонконге

Фото: AP Photo/Chan Long Hei

К борьбе с пожаром в жилом комплексе в Гонконге привлечены 767 пожарных, 400 полицейских, 128 пожарных машин и 57 карет скорой помощи, сообщила газета South China Morning Post.

Согласно данным властей, более 700 человек находятся в пяти временных убежищах. Глава администрации специального административного района Джон Ли организовал экстренное межведомственное совещание по вопросу об оказании помощи пострадавшим.

На сайте администрации САР указывается, что районные управления и департамент социального обеспечения мегаполиса сформировали межведомственные службы поддержки, организовали переезд нуждающихся жителей во временные убежища и оказали помощь и психологическую поддержку семьям погибших и пострадавших.

Пожар произошел в высотном жилом комплексе в районе Тай По 26 ноября. Пламя начало перекидываться на другие здания ЖК, в котором проживают около 4 тысяч человек. Кроме того, огонь охватил бамбуковые строительные леса, установленные вокруг здания.

В результате случившегося погибли 12 человек, еще 16 госпитализированы. Власти района открыли временные убежища. Пожару был присвоен самый высокий уровень – пятый.

