SCMP: число погибших при пожаре в гонконгском ЖК выросло до 12 человек

Фото: AP Photo/Chan Long Hei

Число погибших в результате пожара в жилом комплексе в Гонконге увеличилось до 12 человек. Еще 16 были госпитализированы, сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на источники.

По данным журналистов, жертвами стали пожарный и 11 жителей здания, среди которых 8 женщин и 3 мужчин.

Власти отметили, что большинство людей удалось вывести из строений. При этом пламя охватило бамбуковые строительные леса, установленные вокруг здания. Пожарные расчеты задействуют водяные пушки.

Кроме того, власти района Тай По открыли временные убежища. Пожару был присвоен самый высокий уровень – пятый.

О возгорании в районе Тай По стало известно днем 26 ноября. Полиция указывала, что пламя распространилось на несколько зданий ЖК, в котором проживают около 4 тысяч человек.

