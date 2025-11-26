Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 ноября, 15:00

Происшествия

Не менее 4 человек погибли при пожаре в гонконгском ЖК

Фото: ТАСС/АР/Chan Long Hei

Не менее 4 человек, в том числе один пожарный, погибли при возгорании в высотном жилом комплексе в Гонконге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное заявление полиции.

Пожар вспыхнул в здании в районе Тай По. К настоящему моменту ему присвоен четвертый уровень опасности из пяти. Пламя перекидывается на другие здания ЖК, в котором проживают около 4 тысяч человек.

По данным властей, в зоне возгорания могут находиться люди. Причины возникновения огня неизвестны, на месте ЧП работают пожарные и врачи.

Ранее семь спасателей пострадали при взрыве автомобиля в Нью-Йорке. Троих огнеборцев доставили в больницу Джакоби с ожогами рук и лица, остальные получили легкие ранения. При этом никто из горожан не получил травм.

Спустя время возникший в результате взрыва пожар удалось потушить. Причины случившегося выясняются.

13 человек отравились угарным газом на конференции ООН по климату в Бразилии

Читайте также


происшествияпожарза рубежом

Главное

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика