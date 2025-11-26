Не менее 4 человек погибли при пожаре в гонконгском ЖК

Фото: ТАСС/АР/Chan Long Hei

Не менее 4 человек, в том числе один пожарный, погибли при возгорании в высотном жилом комплексе в Гонконге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное заявление полиции.

Пожар вспыхнул в здании в районе Тай По. К настоящему моменту ему присвоен четвертый уровень опасности из пяти. Пламя перекидывается на другие здания ЖК, в котором проживают около 4 тысяч человек.

По данным властей, в зоне возгорания могут находиться люди. Причины возникновения огня неизвестны, на месте ЧП работают пожарные и врачи.

Ранее семь спасателей пострадали при взрыве автомобиля в Нью-Йорке. Троих огнеборцев доставили в больницу Джакоби с ожогами рук и лица, остальные получили легкие ранения. При этом никто из горожан не получил травм.

Спустя время возникший в результате взрыва пожар удалось потушить. Причины случившегося выясняются.