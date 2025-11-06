Утечка жидкого аммиака произошла из-за взрыва на заводе в США

Фото: телеграм-канал SHOT

Утечка жидкого аммиака произошла после взрыва на заводе в американском штате Миссисипи, сообщил губернатор Тейт Ривз.

"Штат Миссисипи активно устраняет утечку жидкого аммиака на заводе CF Industries на севере Язу-Сити", – говорится в его сообщении в соцсети X.

Как уточнил Тейт, данных о жертвах или пострадавших в результате ЧП пока нет. Он также призвал находящихся возле дорог Реншоу и Дженеретте лиц немедленно эвакуироваться.

По данным телеканала Fox News, Американский Красный Крест открыл центр помощи пострадавшим. Департамент Миссисипи по качеству окружающей среды отметил, что планируется проведение мониторинга ситуации с воздуха.

Ранее взрыв произошел в мексиканском городе Эрмосильо. В результате погибли 22 человека, еще 12 граждан пострадали. ЧП случилось в одном из магазинов местной сети Waldo, после чего здание загорелось.

По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за автомобиля, припаркованного рядом с магазином.