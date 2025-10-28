Два человека погибли в результате взрыва в шахте в Австралии

Фото: depositphotos/zimmytws

Один мужчина и одна женщина погибли в результате взрыва в шахте в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Об этом сообщила пресс-служба полиции штата.

В ведомстве добавили, что еще одна пострадавшая госпитализирована в шоковом состоянии. На месте происшествия работают экстренные службы.

Причины взрыва выясняют специалисты.

Ранее взрыв произошел на территории шахты в районе турецкой столицы, Анкары. Согласно оценкам экспертов, причиной ЧП стал газ.

Из 29 рабочих, которые находились в районе взрыва, пострадали 13. Среди них – 11 с легкими ранениями, 1 в состоянии средней тяжести, еще 1 – в тяжелом. Начато судебное и административное расследование.