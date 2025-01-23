İHA: рабочие находятся под завалами после взрыва на шахте в Турции

Фото: ТАСС/АР/Khalil Hamra

Взрыв прогремел на шахте, расположенной на востоке Турции. Предварительно, под завалами находятся двое рабочих, сообщает агентство İhlas (İHA).

По данным СМИ, инцидент произошел в районе Аладжакая в Элазыге. Начаты работы по извлечению рабочих, пишут журналисты.

Ранее на севере Нигерии погибли более 60 человек из-за взрыва перевернувшейся автоцистерны с топливом. Она перевернулась на перекрестке после того, как водитель не справился с управлением, утверждали местные издания.

Взрыв случился, когда топливо начало вытекать на дорогу, а люди пытались его собрать. Возникший огонь охватил машины, мотоциклы и магазины, расположенные неподалеку от места ЧП.