Sun: более 60 человек погибли при взрыве перевернувшейся автоцистерны с горючим в Нигерии

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На севере Нигерии более 60 человек погибли в результате взрыва перевернувшейся автоцистерны с топливом, передает местное издание Sun.

По информации издания, автоцистерна перевернулась на перекрестке после того, как водитель не справился с управлением. Когда топливо начало вытекать на дорогу, местные стали пытаться его собрать, тогда и произошел взрыв. Отмечается, что огонь также охватил машины, мотоциклы и магазины, которые были расположены рядом с местом ЧП.

Между тем издание Daily Trust со ссылкой на очевидца заявило, что количество жертв взрыва может превышать 100 человек.

Ранее взрыв произошел в одном из зданий на торговой улице в японском Саппоро. После этого на месте начался пожар. В результате происшествия три человека получили ранения.

Еще один инцидент со взрывом произошел в ноябре в бывшей мечети в селе Сабынды Акмолинской области Казахстана. При взрыве газа не менее трех человек погибли, 16 пострадали.