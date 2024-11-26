NHK: три человека ранены после взрыва в здании на севере Японии

Фото: AP Photo/Itsuo Inouye

Взрыв произошел в одном из зданий на торговой улице в японском Саппоро, передает NHK.

По данным телеканала, ЧП произошло на улице Сусукино. Отмечается, что после взрыва начался пожар.

В результате происшествия три человека получили ранения, один из них доставлен в больницу без сознания. На месте работают 17 пожарных нарядов.

В ночь на 14 ноября на автомобильной стоянке около Верховного суда Бразилии взорвался автомобиль. Позже некоторые СМИ сообщили, что взрывы осуществил смертник. Перед этим мужчина пытался напасть на здание.

До этого свыше 150 человек пострадали при взрыве на складе фейерверков в индийском штате Керала во время празднования Дивали. Местные жители собрались на площади возле храма, который находится рядом со складом пиротехники.