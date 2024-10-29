India Today: более 150 человек пострадали при взрыве на складе фейерверков в Индии

Фото: indiatoday.in

Свыше 150 человек пострадали при взрыве на складе фейерверков в индийском штате Керала во время празднования Дивали. О происшествии пишет RT со ссылкой на материал India Today.

Местные жители собрались на площади возле храма, который находится рядом со складом пиротехники, где и произошла детонация. По последним данным, восемь человек остаются в тяжелом состоянии. Правоохранители сейчас разбираются в причинах ЧП.

Ранее взрыв прогремел у ресторана в немецком городе Вецлар. ЧП произошло утром 20 октября. В кафе Дежавю на Банхофштрассе сработало зажигательное или взрывное устройство. В результате никто не пострадал. При этом часть здания оказалась повреждена.

