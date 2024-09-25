Взрыв произошел в здании суда в США

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Взрыв произошел в здании суда в Калифорнии. Об этом сообщил шериф калифорнийского округа Санта-Барбара в соцсети Х.

В правоохранительных органах заявили, что взрыв стал результатом срабатывания преднамеренно установленного самодельного взрывного устройства. По меньшей мере два человека пострадали. Они получили не угрожающие жизни травмы.

По данным шерифа, в настоящее время полиция задержала одного подозреваемого в преступлении.

Ранее в Лос-Анджелесе полиция арестовала подозреваемого в захвате автобуса. Правоохранительные органы сообщили, что в результате ЧП один человек получил ранения. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.