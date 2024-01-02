В Нью-Йорке пожаловались на звуки взрывов, пожарные не выяснили причину

Фото: телеграм-канал "Блокнот Россия"

Жители острова Рузвельт-Айленд в Нью-Йорке рано утром во вторник сообщили о звуках взрывов. По предварительной информации, было слышно три хлопка. Прибывшие на место спасатели не обнаружили ничего подозрительного. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным местных СМИ, около 05:45 по местному времени жители сообщили, что почувствовали три толчка, которые потрясли их дома. По мнению некоторых граждан, звуки были похожи на взрывы.

В пожарном управлении Нью-Йорка сообщили, что инцидент произошел по адресу 580 Мэйн Стрит – к югу от моста на Рузвельт-Айленд. При этом прибывшие на место происшествия пожарные не обнаружили никаких признаков взрывов. Сведений о пострадавших также не поступало.

Сейчас на месте происшествия работает компания-оператор электро- и газоснабжения города Con Edison.

Ранее сообщалось, что взрывы прозвучали в городе до объявления воздушной тревоги. На данный же момент сирены тревоги звучат на большей части территории Украины.