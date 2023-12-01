"Предвещающую землетрясения" рыбу выбросило на пляж в Доминикане

Фото: телеграм-канал Daily Storm

Сельдяного короля, который считается очень редкой рыбой, выбросило на берег в Доминиканской Республике. Об этом пишет The Sun.

Рыбу огромных размеров нашли на пляже Лос-Кокитос в городе Пепильо-Сальседо. В Сети распространилось видео, на котором видно, как дети тыкают подводного жителя палками.

В министерстве морских ресурсов Доминиканы уточнили, что сельдяной король является глубоководной рыбой.

"Странно найти ее на поверхности. Она не представляет никакой угрозы, обычно такие рыбы живут глубоко в океане", – добавили в ведомстве.

Как отмечается в статье, существует легенда, согласно которой сельдяной король предвещает землетрясения. Автор отмечает, что десятки таких рыб были выброшены на берег в Японии в 2011 году перед разрушительным землетрясением и цунами.

Ранее трехметровая белая акула, известная также как акула-людоед, напала на двух мужчин, занимавшихся сапсерфингом в США.

Инцидент произошел на пляже в городе Истхэм, штат Массачусетс. Мужчины плавали на досках с веслами недалеко от места съемок фильма Стивена Спилберга "Челюсти". Один из серферов Рэй Траутс рассказал, что стоял на доске, когда заметил хищную рыбу. Акула плыла рядом с его двоюродным братом, Питом Эмондом.



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