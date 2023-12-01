01 декабря, 11:04В мире
"Предвещающую землетрясения" рыбу выбросило на пляж в Доминикане
Фото: телеграм-канал Daily Storm
Сельдяного короля, который считается очень редкой рыбой, выбросило на берег в Доминиканской Республике. Об этом пишет The Sun.
Рыбу огромных размеров нашли на пляже Лос-Кокитос в городе Пепильо-Сальседо. В Сети распространилось видео, на котором видно, как дети тыкают подводного жителя палками.
В министерстве морских ресурсов Доминиканы уточнили, что сельдяной король является глубоководной рыбой.
"Странно найти ее на поверхности. Она не представляет никакой угрозы, обычно такие рыбы живут глубоко в океане", – добавили в ведомстве.
Как отмечается в статье, существует легенда, согласно которой сельдяной король предвещает землетрясения. Автор отмечает, что десятки таких рыб были выброшены на берег в Японии в 2011 году перед разрушительным землетрясением и цунами.
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