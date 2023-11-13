Вода в озере на Гавайях окрасилась в розовый цвет

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Вода в озере Кеалия на Гавайях приобрела розовый оттенок из-за засухи. Об этом сообщает UPI.

Жители острова Мауи рассказали, что такое явление они наблюдают впервые.

В свою очередь, специалисты американской службы охраны рыбы и дикой природы уточнили, что озеро окрашено в розовый уже больше двух недель.

По мнению экспертов, цвет воды изменился из-за галобактерий, которые обитают в водах с высокой соленостью. Уточняется, что концентрация соли в водоеме стала больше из-за сильной засухи и лесных пожаров.

При этом специалисты подчеркнули, что вода не считается токсичной. Однако пробы будут изучены в Гавайском университете.

В августе турецкий курортный город Измир столкнулся с угрозой засухи после того, как уровень воды в плотине Тахталы упал до самого низкого показателя за последние 14 лет. СМИ писали, что запасы воды снизились из-за отсутствия осадков в регионе.

По словам местного чиновника по водообеспечению Хакана Алпсойкана, при отсутствии дождей воды в плотине хватит только на 270 дней.



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