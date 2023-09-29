В нескольких штатах США появились трещины на земле протяженностью 272 километра – СМИ

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В четырех штатах на юго-западе США из-за больших объемов грунтовых вод на земле появились гигантские трещины общей протяженностью в 272 километра. Об этом сообщает издание Science Alert.

Так, разломы появились в штатах Техас, Калифорния, Аризона и Юта. Отмечается, что обычно трещины появляются между горами и могут нанести повреждения домам, дорогам, каналам и дамбам.

По словам ученых, земля оседает или теряет объем из-за активного использования местными жителями подземных вод для водоснабжения. Планета же не успевает восполнять выкачанные объемы воды, в связи с чем на земле и появляются подобные трещины.

Ранее СМИ сообщали о том, что турецкий курортный город Измир столкнулся с угрозой засухи после того, как уровень воды в плотине Тахталы упал до самого низкого показателя за последние 14 лет.

До этого ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр предрек масштабное землетрясение в районе Стамбула. Он пояснил, что вероятность подземных толчков магнитудой 7,0 и более превышает 60%.