Сейсмолог объяснил, может ли землетрясение в Марокко спровоцировать новые толчки

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Через некоторое время после землетрясения в Марокко случился афтершок магнитудой 4,9–5,0. Может ли удар стихии спровоцировать новые толчки, спрогнозировать трудно, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на заведующего лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли имени Шмидта РАН, доктора физико-математических наук Алексея Завьялова.

"Теоретически каждое землетрясение на планете в той или иной степени влияет на последующие сейсмические события. В результате подвижки в недрах Земли возникает упругая волна, которая распространяется во все стороны, преломляясь, отражаясь, затухая", – объяснил он.

По словам эксперта, чем дальше отодвигается волна от источника, тем меньше оказывается ее амплитуда. Степень ее влияния уменьшается обратно пропорционально квадрату расстояния от точки случившихся толчков, она начинает слабеть, уточнил Завьялов.

Однако энергия продолжает присутствовать, добавил собеседник издания.

Мощнейшее землетрясение магнитудой 6,9 произошло 9 сентября в Марокко в 80 километрах от Марракеша. 10 сентября стало известно о 2 122 погибших.

Король Марокко Мухаммед VI объявил в государстве трехдневный траур по жертвам землетрясения. В свою очередь, Владимир Путин выразил соболезнования жителям Марокко.

Папа Римский Франциск также выразил соболезнования в связи с землетрясением. Понтифик призвал всех оказать помощь пострадавшим в результате трагедии в Марокко.

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