США готовы оказать Марокко любую помощь в ликвидации последствий землетрясения – Блинкен

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Соединенные Штаты Америки готовы оказать пострадавшему от землетрясения Марокко любую необходимую помощь в устранении последствий стихийного бедствия. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"От лица народа США я выражаю глубокие соболезнования в связи с гибелью людей и разрушениями, спровоцированными вчерашним землетрясением в Марокко, а также направляю соболезнования семьям пострадавших. США готовы оказать любую необходимую помощь Марокко в реагировании на эту трагедию", – передает РИА Новости передает слова Блинкена.

Также желание оказать помощь Марокко выразил канцлер Германии Олаф Шольц. Он также передал слова соболезнования в связи с произошедшем. Шольц подчеркнул, что ФРГ уже мобилизовала своих спасателей из Федеральной организации гражданской защиты Германии. Он пообещал, что будет сделано все возможное.

В свою очередь, Государственное управление по развитию международного сотрудничества КНР предоставит Марокко экстренную гуманитарную помощь, пишет ТАСС.

"Мы выражаем соболезнования и обеспокоенность в связи с жертвами и пострадавшими, а также материальным ущербом в результате землетрясения, произошедшего в Марокко", – отметили в китайском ведомстве.

Уточняется, что Пекин готов передать гумпомощь, учитывая потребности пострадавших жителей Марокко. По данным Общества Красного Креста Китая, Марокко получит денежные средства в размере 200 тысяч долларов.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 80 километрах от города Марракеш ночью 9 сентября. По данным МВД Марокко, в результате стихийного бедствия погибли 1 037, еще 1 204 человека ранены.

В свою очередь, Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI в связи с последствиями землетрясения.

Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко