Число жертв землетрясения в Марокко превысило тысячу человек

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Число погибших в результате произошедшего в пятницу землетрясения в Марокко достигло 1 037, еще 1 204 человека ранены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД страны.

Ранее сообщалось, что жертвами землетрясения в Марокко стали 820 человек. При этом отмечается, что это самое мощное землетрясение в Марокко за последние сто лет.

Эпицентр подземного толчка пришелся на район Игиль, расположенный в Атласских горах в 80 километрах к юго-западу от города Марракеш. Последствия землетрясения ощущались в радиусе 400 километров.

При этом отмечается, что землетрясение, случившееся в ночь на субботу мощное, однако не катастрофическое, так как его магнитуда не превысила 7.

О поддержке королевства Марокко заявили в МИД России. Там отметили, что посольство России в Рабате и Генеральное консульство в Касабланке находятся в постоянном контакте с властями Марокко. По данным ведомства, граждан России среди пострадавших от землетрясения нет.