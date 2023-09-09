Число погибших в результате землетрясения в Марокко увеличилось до 632 – СМИ

Фото: телеграм-канал "Топор Live"

Количество жертв землетрясения в Марокко возросло до 632. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на данные министерства внутренних дел страны.

Число погибших в результате землетрясения составляет 632, еще 329 человек ранены, приводит данные министерство внутренних дел Марокко.

Ранее сообщалось о 296 погибших и 153 раненых в результате землетрясения.

Землетрясение магнитудой 6,9 случилось в Марокко в ночь на 9 сентября. Сообщается, что эпицентр землетрясения находился в районе Игиль, расположенном в провинции Эль-Хауз, которая входит в регион Марракеш – Сафи, очаг залегал на глубине 8 км.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр впоследствии зафиксировал по меньшей мере четыре землетрясения магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3 неподалеку от эпицентра. Европейские сейсмологи предупреждают о возможных афтершоках в ближайшие часы или дни.

В результате землетрясения в населенных пунктах Марокко произошли многочисленные разрушения, обрушилось несколько зданий.