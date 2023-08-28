Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у берегов Индонезии

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У берегов Индонезии было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,1. Об этом сообщается на сайте геологической службы США.

Подземные толчки произошли в 22:55 по московскому времени в 192 километрах от города Лабуан-Ломбок, в котором проживают 10 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 515 километров.

На момент публикации о возможных пострадавших или каких-либо разрушениях в результате землетрясения не сообщалось.

Ранее у побережья Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр подземных толчков пришелся на место в океане.

До этого подземные толчки магнитудой 6,0 зафиксировали у побережья Эквадора. Эпицентр находился примерно в 14 километрах от города Мачала, который находится на побережье Тихого океана.