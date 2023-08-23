Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у побережья Королевства Тонга

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У побережья Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственное геологическое бюро Австралии.

Эпицентр подземных толчков пришелся на место в океане. Оно располагалось в 340 километрах от столицы королевства Нукуалофа, где проживают 22,4 тысячи человек. Очаг залегал на глубине около 400 километров.

Информации о пострадавших или инфраструктурных разрушениях не поступало. Угрозу цунами на территории королевства не объявляли.

До этого землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Эквадора. Эпицентр находился примерно в 14 километрах от города Мачала, который находится на побережье Тихого океана. Очаг толчков залегал на глубине 30 километров.

