Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Калифорнии

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У берегов американского штата Калифорния зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Подземные толчки были зафиксированы в 21:41 по времени UTC (00:41 по московскому времени). Эпицентр толчков располагался в 27 километрах к северо-западу от города Окснард, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

На момент публикации о возможных жертвах или каких-либо разрушениях не сообщалось.

Ранее ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр предрек масштабное землетрясение в районе Стамбула. По его словам, вероятность подземных толчков магнитудой 7,0 и более превышает 60%.

До этого землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Туркмении. Эпицентр подземных толчков находился в 34 километрах к северо-востоку от города Туркменбаши.