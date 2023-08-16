Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Туркмении

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В Туркмении произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Уточняется, что эпицентр подземных толчков находился в 34 километрах к северо-востоку от города Туркменбаши. Очаг землетрясения залегал на глубине 47 километров.

На момент публикации о каких-либо разрушениях или пострадавших в результате толчков не сообщалось.

Ранее стало известно о землетрясении магнитудой 5,6, которое зафиксировали в восточной части Турции. Очаг сейсмической активности находился в 134 километрах к северо-западу от города Шанлыурфа, в котором проживают 449 тысяч человек.

До этого землетрясение магнитудой 5,5 произошло на границе китайских провинций Хэбэй и Шаньдун. Природное явление было зафиксировано в 28 километрах к юго-востоку от города Дэчжоу в провинции Шаньдун.