Число погибших после схода оползня на курорте в Грузии увеличилось до 15 человек

Фото: Ministry of Internal Affairs of Georgia press service via AP

Число погибших в результате схода оползня в районе горного курорта Шови в Грузии возросло до 15 человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Темура Мгебришвили.

По его словам, тела находят на месте, где располагались коттеджи. Мгебришвили уточнил, что были установлены личности семерых погибших.

Он добавил, что поисковые операции ведутся в непрекращающемся режиме.

По данным Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии, в результате схода оползня нашли погибшей россиянку. Одна из ее близких подруг опознала тело.

Ранее сообщалось об оползне вблизи курорта Шови в горном регионе Рача Грузии. В результате стихийного бедствия люди оказались заблокированными в гостинице в горах.

Говорилось, что в результате оползня погибли 11 человек. При этом российские дипломаты уточняли, что среди них нет россиян.

Оползень сошел в курортном районе Грузии