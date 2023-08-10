Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на востоке Турции

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Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали в восточной части Турции. О происшествии сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Толчки произошли в 20:48 по московскому времени. Уточняется, что очаг сейсмической активности находился в 134 километрах к северо-западу от города Шанлыурфа, в котором проживают 449 тысяч человек, и в 11 километрах к юго-востоку от города Малатья с населением 441 тысяча граждан.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В свой очередь, специалисты управления по чрезвычайным происшествиям заявили, что мощность колебаний составила 5,3 балла, а эпицентр зафиксировали на глубине 7 километров.

Ранее землетрясение магнитудой 5,0 произошло в провинции Конья в центре Турции. Турецкие власти сообщили об отсутствии пострадавших в результате стихийного бедствия.

До этого землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали у южного побережья архипелага Фиджи. Очаг землетрясения залегал на глубине 530 километров.



Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в Турции