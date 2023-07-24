Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали у южного побережья Фиджи

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У южного побережья архипелага Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственное геологическое бюро Австралии.

По данным ученых, эпицентр подземных толчков располагался в 600 километрах от тихоокеанского острова Вити-Леву с населением более 580 тысяч человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине 530 километров. Информация о жертвах или каких-либо разрушениях не поступала. Угроза цунами также не объявлялась в этом регионе.

Ранее сообщалось, что власти Турции намерены подготовить Стамбул к возможному разрушительному землетрясению, о котором предупреждают сейсмологи.

До этого землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировали у берегов американской Аляски. По информации ученых, эпицентр подземных толчков располагался в 106 километрах к югу от населенного пункта Санд-Поинт.