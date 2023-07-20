16:13Регионы
Поток лавы начал изливаться из Ключевского вулкана на Камчатке
Фото: kamchatinfo.com
Поток лавы начал идти из извергающегося вулкана Ключевского, расположенного на Камчатке. Об этом сообщается в телеграм-канале Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук.
"Вершинное извержение вулкана Ключевского продолжается. Лавовый поток начал изливаться по Апахончичскому желобу примерно с 13:00 UTC 19 июля", – подчеркивается в заявлении.
23 июня начал извергаться самый высокий действующий вулкан Евразии – Ключевской. Тогда было зафиксировано вершинное эксплозивное извержение стромболианского типа. Тем не менее эксперты заверили, что подобное извержение пока не представляет опасности ни для населения, ни для авиации.
Высота этого вулкана составляет 4 750 метров, последнее его извержение происходило в октябре 2020 года. Самый ближайший населенный пункт – поселок Ключи Усть-Камчатского района – находится в 30 километрах от кратера вулкана.
Ранее сообщалось, что у берегов Камчатки за сутки зафиксировали три землетрясения. Подземные толчки магнитудами 5,2, 5,4 и 3,9 произошли в акватории Тихого океана.
Часть вершины вулкана Фаградальфсьяль разрушилась
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