На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской

Фото: ТАСС/Елена Верещака

На Камчатке начал извергаться самый высокий действующий вулкан Евразии – Ключевской. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу камчатской группы реагирования на вулканические извержения Ольгу Гирину.

Она уточнила, что было зафиксировано вершинное эксплозивное извержение стромболианского типа. Тем не менее, по словам эксперта, подобное извержение пока не представляет опасности ни для населения, ни для авиации.

Высота этого вулкана составляет 4 750 метров, последнее его извержение происходило в октябре 2020 года. Самый ближайший населенный пункт – поселок Ключи Усть-Камчатского района – находится в 30 километрах от кратера вулкана.

Ранее сообщалось, что у берегов Камчатки за сутки зафиксировали три землетрясения. Подземные толчки магнитудами 5,2, 5,4 и 3,9 произошли в акватории Тихого океана.

До этого вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир выбросил пепел на высоту до трех километров.