На курильском вулкане Эбеко произошел выброс пепла высотой 1 км

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На вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир в четверг, 25 мая, был зафиксирован пепловый выброс высотой 1 километр. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Шлейф от выброса пепла распространился в южном направлении на расстояние более 5 километров.

По информации ученых, в городе Северо-Курильск, который находится в 7 километрах от вулкана, не наблюдался пеплопад, как и запах сероводорода.

"Угрозы для жизнедеятельности населения нет", – добавили в ведомстве.

Ранее вулкан Эбеко продемонстрировал активность 15 мая, выбросив столб пепла в 3 километра над уровнем моря. Тогда в МЧС также сообщили, что угрозы для местных жителей нет.

В ночь на 11 апреля на камчатском вулкане Шивелуч произошло извержение с выбросом пепла на 15 километров.

Позже стало известно, что пепловое облако от вулкана протянулось на 500 километров на северо-запад. Сильные пеплопады прошли в нескольких поселках Камчатского края.

Кроме того, согласно спутниковым данным, высота пеплового выброса после извержения вулкана составила около 8 000 метров над уровнем моря.