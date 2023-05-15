Вулкан Эбеко в Сахалинской области выбросил пепел на высоту 3 км

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В Сахалинской области на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 3 километра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Уточняется, что информация о выбросе пепла поступила в МЧС в 10:34 по местному времени (02:34 по Москве). Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние более 5 километров.

Тем не менее, сообщает ведомство, в ближайшем городе Северо-Курильск пеплопад не наблюдался. Также не ощущался запах сероводорода. Угрозы для местных жителей нет, заключили в МЧС.

Ранее вулкан Эбеко продемонстрировал активность 16 апреля, также выбросив столб пепла в 3 километра над уровнем моря.

В ночь на 11 апреля на камчатском вулкане Шивелуч произошло извержение с выбросом пепла на 15 километров.

Позже стало известно, что пепловое облако от вулкана протянулось на 500 километров на северо-запад. Сильные пеплопады прошли в нескольких поселках Камчатского края.

Кроме того, согласно спутниковым данным, высота пеплового выброса после извержения вулкана составила около 8 000 метров над уровнем моря.

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