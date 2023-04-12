Высота пеплового выброса от извержения вулкана Шивелуч составила 8 тысяч метров

Фото: ТАСС/AP/Yury Demyanchuk

На Камчатке продолжается извержение вулкана Шивелуч. Об этом в своем телеграм-канале сообщает камчатский филиал ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук".

"12 апреля 2023 г. 07:40 (11 апреля 22:40 по Москве. – Прим. ред.). Извержение вулкана Шивелуч продолжается. По спутниковым данным высота пеплового выброса составила около 8 000 метров над уровнем моря", – говорится в сообщении службы.

В ночь на 11 апреля на камчатском вулкане Шивелуч произошло извержение с выбросом пепла на 15 километров. Ученые заявили, что существует угроза перекрытия трассы раскаленными потоками.

Из-за извержения вулкана в регионе временно закрыли школы и перекрыли движение по трассе в Усть-Камчатском районе.

Позже стало известно, что пепловое облако от вулкана Шивелуч протянулось на 500 километров на северо-запад. Сильные пеплопады прошли в нескольких поселках Камчатского края.

В Росавиации сообщили, что активность вулкана может представлять опасность для внутренних и международных полетов, в связи с чем пилотам порекомендовали самостоятельно оценивать возможность выполнения полета в районе распространения вулканического пепла.

Специалисты начали устранять последствия извержения вулкана Шивелуч на Камчатке

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