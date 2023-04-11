Пилотам рекомендовали учитывать извержение вулкана Шивелуч при составлении маршрутов

Фото: ТАСС/Информационный центр Усть-Камчатского муниципального района

Активность вулкана Шивелуч на Камчатке может представлять опасность для внутренних и международных полетов. Об этом сообщает RT со ссылкой Росавиацию.

"Выбросу вулканического пепла присвоен "красный" (максимальный) код опасности по шкале ИКАО", – говорится в сообщении.

В извещении летному составу (NOTAM) отмечается, что экипажам следует соблюдать осмотрительность, следить за информацией, а также самостоятельно оценивать возможность выполнения полета в районе распространения вулканического пепла.

Извержение на вулкане Шивелуч произошло с выбросом пепла на 15 километров. Активность геологического образования зафиксировали в ночь на 11 апреля по местному времени на Камчатке. Ученые заявили, что существует угроза перекрытия трассы раскаленными потоками.

Из-за извержения вулкана в регионе временно закрыли школы и перекрыли движение по трассе в Усть-Камчатском районе. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рекомендовал местным жителям соблюдать правила безопасности и по возможности оставаться дома.

Пепловое облако от вулкана Шивелуч протянулось на 500 километров на северо-запад. В ГУ МЧС России по Камчатскому краю не исключили, что пеплопад в результате извержения вулкана может добраться до Петропавловска-Камчатского.



Мощное извержение вулкана Шивелуч произошло на Камчатке

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