Спасатели выехали с защитными масками в засыпанный пеплом район на Камчатке

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Сотрудники ГУ МЧС России по Камчатскому краю вместе со специалистами ЦОД и спасателями регионального ПСО выдвинулись в Усть-Камчатский район после извержения вулкана Шивелуч. Об этом сообщил зампредседателя правительства региона Роман Василевский.

Спасатели доставят в населенный пункт Ключи 7 тысяч медицинских масок, а также займутся обеспечением безопасности на дорогах и будут оказывать помощь жителям Усть-Камчатского района.

"Также мы сегодня приняли решение закрыть дорогу от поворота на село Эссо в сторону поселка Ключи и Усть-Камчатска. Мы понимаем, что сегодня кто-то мог остаться на дороге, на повороте. Для того, чтобы эту ситуацию решить, группировка спасателей поможет людям, будут разворачивать автомобили либо в сторону Эссо, либо в сторону Мильково", – приводятся слова Василевского на сайте правительства региона.

По оценкам ученых, пеплопад в поселке Ключи, стал сильнейшим за последние 60 лет. Об этом сообщается на сайте Института вулканологии ДВО РАН.

Ранее стало известно, что на вулкане Шивелуч произошло извержение с выбросом пепла на 15 километров. Активность геологического образования зафиксировали в ночь на 11 апреля по местному времени на Камчатке. Ученые заявили, что существует угроза перекрытия трассы раскаленными потоками.

Из-за извержения вулкана в регионе временно закрыли школы и перекрыли движение по трассе в Усть-Камчатском районе. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов порекомендовал местным жителям соблюдать правила безопасности и по возможности оставаться дома.

Пепловое облако от вулкана Шивелуч протянулось на 500 километров на северо-запад. В ГУ МЧС России по Камчатскому краю не исключили, что пеплопад в результате извержения вулкана может добраться до Петропавловска-Камчатского.

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