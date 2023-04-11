Власти Камчатки временно закрыли школы из-за извержения вулкана Шивелуч

Фото: телеграм-канал "Солодов. BRIEF."

На Камчатке из-за извержения вулкана Шивелуч временно закрыли школы и перекрыли движение по трассе в Усть-Камчатском районе. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Ограничена работа социальных учреждений, школ и также перекрыто движение по маршруту Ключи – Усть-Камчатск по этому сегменту дороги", – рассказал Солодов в своем телеграм-канале.

Он добавил, что глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко вместе со специалистами выехал к этому участку дороги, чтобы проверить состояние трассы и обследовать дорогу на предмет наличия перемывов.

Солодов порекомендовал местным жителям соблюдать правила безопасности и по возможности оставаться дома.

По последним данным камчатского филиала ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук", высота выброса пепла составила 20 километров. Сильные пеплопады прошли в населенных пунктах Ключи, Майское и Козыревск.

Сообщается, что, несмотря на утреннее время, в этих населенных пунктах по-прежнему темно на улице.

Ранее стало известно, что на вулкане Шивелуч произошло извержение с выбросом пепла на 15 километров. Активность геологического образования зафиксировали в ночь на 11 апреля по местному времени на Камчатке.

Ученые заявили, что существует угроза перекрытия трассы раскаленными потоками. По их данным, извержение достигло пароксизмальной стадии – схода потоков раскаленной массы со склонов. Вулкану также присвоен наивысший "красный" код опасности для авиации.

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