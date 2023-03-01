11:59Регионы
Вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой 2,5 километра
Информация о ситуации поступила утром 1 марта в ведомственный Центр управления в кризисных ситуациях. Группа реагирования на вулканические извержения ДВО РАН заметила, что геологическое образование распространило шлейф в северном направлении на расстояние свыше 5 километров.
"По информации ЕДДС, в городе Северо-Курильск пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет", – говорится в сообщении.
Действующий вулкан высотой 1 156 метров расположен на острове Парамушир. Геологическое образование находится в 6 километрах от Северо-Курильска.
Эбеко является достаточно активным вулканом, который часто извергает пепел. Так, 8 февраля он также выбрасывал пепел на высоту 4 километра. Шлейф распространился по восточному направлению.
До этого пепловый выброс на высоту 3 километра был зафиксирован 28 января.
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