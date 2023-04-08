Авиакомпаниям предложили изменить маршруты после извержения вулкана на Камчатке

Фото: geoportal.kscnet.ru

Извержение вулкана на Камчатке представляет опасность для самолетов, в связи с чем авиакомпаниям предложили использовать альтернативные маршруты, сообщает Росавиация.

По данным ведомства, накануне на острове произошло эксплозивное извержение вулкана Безымянный. Высота выброса столба пепла составила до 12 километров. Этому выбросу присвоили красный, то есть самый высокий, код опасности по шкале Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Вулкан опасен для внутренних и международных полетов. В связи с этим было издано извещение летному составу, в котором указано учитывать особенности природного явления при выборе маршрутов и предложено использовать альтернативные маршруты через территорию России.

Органы обслуживания воздушного движения России обеспечили пролет 23 воздушных судов из Китая, Индии и других южноазиатских регионов, следующих в Северную Америку, и обратно. РФ обеспечила безопасность полетов 12 иностранных авиакомпаний, в том числе Air India, Cathay Pacific, China Southern.

Накануне стало известно, что на Камчатке извергается вулкан Безымянный. Это уже четвертый выброс. Извержение не задевает населенные пункты.

До этого на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9. Толчки зафиксировали в районе Авачинского залива, в 64 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг подземных толчков залегал на глубине 94 километров.

В Петропавловске-Камчатском во время землетрясения в домах тряслись стены и дребезжали окна. Некоторые местные жители выбегали из зданий.

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