Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Ставропольскому краю"

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на Ставрополье. Главное управление МЧС по краю рассказало о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

По предварительной информации, в результате подземных толчков никто не пострадал.

"Ставропольский край, Предгорный муниципальный округ, зафиксировано сейсмособытие магнитудой 4,6 на глубине 15 километров, с ощущаемостью в Советском городском округе, Георгиевском городском округе, Железноводске, Пятигорске и Кисловодске", – отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что в Ташкенте зафиксировали сильное землетрясение. Эпицентром толчков стал Афганистан. Магнитуда землетрясения составила 6,6, при этом в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре интенсивность толчков оценили в 6,8 балла.

По информации ученых, толчки ощущались также в Самарканде, Бухаре и городах Таджикистана и Казахстана.



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