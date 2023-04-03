На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 6,9

Фото: ТАСС/Елена Верещака

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9. Об этом свидетельствуют данные на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Землетрясение было зафиксировано в районе Авачинского залива, в 64 километрах от Петропавловска-Камчатского, в 03:06 по времени UTC (в 06:06 по Москве). Очаг подземных толчков залегал на глубине 94 километров.

По информации РИА Новости, в Петропавловске-Камчатском во время землетрясения в домах тряслись стены и дребезжали окна. Некоторые местные жители выбегали из зданий.

2 апреля землетрясение магнитудой 7,1 балла зафиксировали в северо-восточной части острова Новая Гвинея на территории Папуа – Новой Гвинеи. Подземные толчки произошли в 336 километрах от индонезийского города Джаяпура с населением примерно 134 тысячи человек.

До этого землетрясение магнитудой 5,5 произошло у индонезийского побережья. Очаг подземных толчков залегал на глубине 30 километров. Информации о пострадавших и предполагаемых разрушениях не поступало.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!