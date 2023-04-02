У берегов Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5

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У индонезийского побережья зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,5. Об этом информирует сайт Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Землетрясение зарегистрировали в 8:40 по времени UTC (в 11:40 по московскому) в море Флорес в 80 километрах к северо-западу от города Бима. Там проживают около 66,9 тысячи человек.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 30 километров. Данные о пострадавших и предполагаемых разрушениях пока что не поступали.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье случилось землетрясение магнитудой 4,6. По информации главного управления МЧС по краю, в результате подземных толчков пострадавших не зафиксировали. Землетрясение ощущалось в Советском городском округе, Георгиевском городском округе, Железноводске, Пятигорске и Кисловодске.

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