Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Папуа – Новой Гвинеи

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Землетрясение магнитудой 7,1 балла зафиксировали 2 апреля в северо-восточной части острова Новая Гвинея на территории Папуа – Новой Гвинеи. Об этом информирует сайт Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Уточняется, что очаг подземных толчков залегал на глубине в 73 километра. Землетрясение произошло в 336 километрах от индонезийского города Джаяпура с населением примерно 134 тысячи человек.

Ранее подземные толчки магнитудой 5,5 зафиксировали у индонезийского побережья. Землетрясение зарегистрировали в 8:40 по времени UTC (в 11:40 по московскому) в море Флорес в 80 километрах к северо-западу от города Бима.

До этого сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,6 произошло на Ставрополье. По предварительной информации, в результате подземных толчков никто не пострадал.

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