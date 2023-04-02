Число погибших в результате схода оползня в Эквадоре увеличилось до 27

Фото: AP Photo/Dolores Ochoa

Общее число погибших в результате схода оползня в центральной части Эквадора достигло 27 человек. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные генеральной прокуратуры страны.

Тела погибших извлекли из-под завалов. В ведомстве добавили, что после опознания они будут переданы родственникам.

О том, что оползень сошел на жилые дома в Эквадоре, стало известно 27 марта. В зоне ЧП оказались 500 человек. По информации очевидцев, "склон горы соскользнул вниз, как ракета". Специалисты смогли спасти из смертельной ловушки нескольких человек, их госпитализировали.

Ранее сообщалось, что количество без вести пропавших в результате схода оползня в городе Алауси в центральной части Эквадора увеличилось до 64.

Более 60 человек пропали без вести после схода оползня в Эквадоре

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