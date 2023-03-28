Число без вести пропавших после схода оползня в Эквадоре увеличилось до 64

Фото: AP/ТАСС

Количество без вести пропавших в результате схода оползня в городе Алауси в центральной части Эквадора увеличилось до 64. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям государства.

До этого поступали данные о 46 пропавших без вести.

"Семь человек погибли, 23 получили травмы, 64 числятся пропавшими без вести", – говорится в сообщении.

Территорию происшествия посетил президент государства Гильермо Лассо. На своей странице в Twitter он сообщил, что встретился с властями Алауси, чтобы предложить им все необходимые ресурсы. По словам главы государства, поисково-спасательные мероприятия будут продолжаться всю предстоящую ночь.

На данный момент власти восстанавливают водоснабжение, а также занимаются обеспечением пострадавших временным жильем.

О том, что оползень сошел на жилые дома в Эквадоре, стало известно 27 марта. В зоне ЧП оказали 500 человек. По информации очевидцев, "склон горы соскользнул вниз, как ракета". Специалисты смогли спасти из смертельной ловушки нескольких человек, их госпитализировали.

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