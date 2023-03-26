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Порядка 25 человек погибли из-за торнадо в США
Порядка 25 человек пострадали из-за торнадо в США в штатах Миссисипи и Алабама.
Ураган длился примерно час, за это время он прошел около 274 километров. В результате стихийного бедствия были разрушены сотни зданий, многие жители получили ранения. Более 17 тысяч человек в настоящее время остались без электричества.
Сильнее всего пострадал город Роллинг-Форк. Там уничтожены дома, а также упала водонапорная башня. Сейчас на местах работают спасатели.
Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.