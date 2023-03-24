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24 марта, 23:30

Политика

Совет Европы обеспокоен применением силы против демонстрантов во Франции

Совет Европы обеспокоен применением силы против демонстрантов во Франции

Рейтинг Макрона достиг минимума за последний три года

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Совет Европы обеспокоен применением силы против демонстрантов во Франции и призывает власти страны решать конфликт мирным путем.

Отмечается, что люди выходят на акции протеста против пенсионной реформы, страна охвачена беспорядками, а рейтинг Эмманюэля Макрона неумолимо падает. Сейчас он достиг своего минимума за последние три года. Чем могут обернуться массовые протесты? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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