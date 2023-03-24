Эксперт оценила решение Макрона принять пенсионную реформу

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует принять пенсионную реформу. В среду, 22 марта, он дал интервью, в котором поддержал новый закон и выразил сожаление по поводу того, что власти не смогли лучше объяснить французам его необходимость.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова оценила решение Эммануэля Макрона принять пенсионную реформу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.