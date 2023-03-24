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24 марта, 18:00

Политика

Эксперт оценила решение Макрона принять пенсионную реформу

Эксперт оценила решение Макрона принять пенсионную реформу

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Президент Франции Эммануэль Макрон планирует принять пенсионную реформу. В среду, 22 марта, он дал интервью, в котором поддержал новый закон и выразил сожаление по поводу того, что власти не смогли лучше объяснить французам его необходимость.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова оценила решение Эммануэля Макрона принять пенсионную реформу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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