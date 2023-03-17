В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих – СМИ

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В Париже ужесточились столкновения полицейских и протестующих против пенсионной реформы на площади Согласия, рядом с Елисейским дворцом. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным местной полиции, в столице Франции в протестах принимают участие более 6 тысяч человек. Противники пенсионной реформы начали жечь мусорные баки, в результате чего площадь Согласия оказалась окутана дымом.

Очередная акция началась в четверг, 16 марта, возле здания Нацсобрания Франции, после чего протестующие переместились к площади Согласия. К вечеру они стали строить здесь баррикады из ограждений и досок.

На место прибыло подкрепление из правоохранителей и пожарных. Протестующие принялись забрасывать полицию камнями и бутылками. В ответ на это полицейские применили слезоточивый газ, а после – водометы.

Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн сообщила, что закон о повышении пенсионного возраста будет принят без голосования в парламенте.

Проект реформы предполагает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, увеличение размера минимальной пенсии до 1,2 тысячи евро, а также отмену ряда специальных пенсионных режимов.

До этого сообщалось, что по всей Франции около 480 тысяч человек продолжают принимать участие в протестах против пенсионной реформы.

Во Франции приняли закон о повышении пенсионного возраста до 64 лет

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