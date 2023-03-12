Фото: РИА Новости/Евгений Полойко

Сенат Франции принял пенсионную реформу, вызвавшую протесты по всей стране. Об этом сообщает Agence France-Presse.

"Сенат Франции принял спорную пенсионную реформу", – указано в сообщении.

Уточняется, что за принятие реформы проголосовали 195 сенаторов, против выступили 112.

Законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста был представлен премьер-министром Франции Элизабет Борн 10 января. Согласно закону, во Франции отменят специальные режимы для ряда трудных профессий и начнут повышать пенсионный возраст на три месяца в год с сентября 2023 года.

К 2030 году, согласно законопроекту, возраст выхода на пенсию во Франции увеличится с 62 до 64 лет.

В манифестациях против повышения пенсионного возраста приняли участие более 300 тысяч человек. В Париже число демонстрантов на фоне седьмой общенациональной забастовки достигло 48 тысяч человек.

Акция быстро переросла в беспорядки, когда радикалы начали забрасывать полицию бутылками и запускать в их сторону петарды. Против митингующих полиция применила слезоточивый газ.

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