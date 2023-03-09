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Новости мира: акции протеста в связи с пенсионной реформой прошли во Франции

Новости мира: акции протеста в связи с пенсионной реформой прошли во Франции

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Масштабная забастовка прошла во Франции. Акции протеста связаны с пенсионной реформой – проект предусматривает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Участники протеста требуют от властей отказаться от изменений. Для этого они заблокировали дороги, транспортные узлы и университеты. Очевидцы в соцсетях сообщали о столкновениях с полицией.

В Стамбуле полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать марш феминисток. Демонстранты пытались прорвать кордоны силовиков, которые стеной выстроились на пути шествия. Женщины бросались на щиты полицейских и настраивали толпу атаковать стражей порядка. Среди демонстрантов начались задержания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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