Принц Гарри рассказал об одержимости Карла III плюшевыми медведями

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Герцог Сассекский принц Гарри заявил, что король Великобритании Карл III не может жить без своей любимой плюшевой игрушки. Отрывок из мемуаров Spare ("Запасной") опубликовала газета New York Post.

Гарри написал, что король повсюду носит с собой медведя со сломанными руками и большим количеством заплаток.

"Он выглядел, как, по моим представлениям, мог выглядеть отец после того, как хулиганы разобрались с ним", – описал принц игрушку.

О любви короля к своему плюшевому медведю до этого рассказала биограф, эксперт по королевскому семейству Кристофер Андерсен. В книге "Король: Жизнь Карла III" она написала, что монарх до сих пор путешествует по всему миру со своей детской игрушкой. За ней ухаживает камердинер короля Майкл Фосетт.

Ранее скандальные мемуары герцога Сассекского поступили в продажу в Британии. Британцы выстроились в очереди в попытке приобрести книгу. Первоначально их выход был запланирован на конец 2022 года, но после смерти королевы Елизаветы II Гарри решил внести изменения.

В Сети опубликовали отрывки из книги герцога. В них он признался, что за годы военной службы в Афганистане убил 25 человек, а также рассказал об употреблении кокаина в возрасте 17 лет.

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